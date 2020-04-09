Українським ФОПам, які закрили бізнес на час карантину через пандемію коронавірусу, уряд вирішив виплачувати допомогу на дітей в розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину.

Такі виплати будуть робитися весь час карантину і ще протягом 30 днів після нього. Про це в четвер, 9 квітня, в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що сума може складати від 1779 грн до 2218 грн (прожиткові мінімуми відповідно до держбюджету-2020) відповідно до віку дитини.

Українським ФОПам на карантині виплатять допомогу на дітей Ілюстрація

"На нараді у прем'єр-міністра ми обговорили велику програму ініціатив щодо підтримки безробітних. Але безробітні – це люди, які прийдуть у Центр зайнятості, ми їм надамо допомогу з безробіття, запропонуємо систему субсидій, спрощений доступ до системи малозабезпечених...

Але головне, над чим ми сьогодні подумали – що є категорія, яка не буде безробітною. Є фізичні особи-підприємці, які зараз закрили свій бізнес на деякий час. Їм складно, вони не прийдуть у Центр зайнятості, тому що їм ніхто не дасть довідки, що вони безробітні", – сказала міністерка.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні планують провести індексацію пенсій на 11% вже 1 травня 2020 року.

Крім того, з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

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