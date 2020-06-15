Український нардеп розповів, скільки заробляє в Раді

Український депутат чесно розповів про свої доходи та витрати. Він отримує 38 тис. грн зарплати і кожен місяць витрачає на їжу 8-12 тисяч.

При цьому обранець отримує понад 40 тисяч гривень на помічників та щомісяця має змогу заощаджувати по 5000 грн. Про це йдеться у публікації "The Village Україна". Видання не вказало, як звуть депутата та до якої фракції він належить.

the-village.com.ua

Скільки отримує депутат

Зарплата – 38 тис. гривень;

Кошти на виконання депутатських повноважень – 35-40 тис. гривень.

Зарплатний фонд помічників депутата – 43 тис. гривень (незалежно від кількості помічників).

Відшкодування за оренду житла – 0 (у депутата є житло у Києві, але іншим оренду відшкодовують);

Транспорт – компенсують за офіційні поїздки (депутат сказав, що грошей не це брав).

Які у депутата витрати

Їжа – 8-12 тис. гривень.

Бензин для авто – 5000 гривень.

Комуналка – 2-3 тис. гривень.

Цифрові підписки – 3000 гривень (плата за користування програмами чи інформаційними ресурсами).

Заощадження – 5000 гривень. За словами депутата, незабаром у його родині буде поповнення, тому ці гроші підуть на майбутню дитину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реальний прожитковий мінімум (ПМ) в Україні на сьогодні становить 4,2-4,3 тис. грн. Тоді як у бюджеті він закладений на рівні 2027 грн.

У Мінсоцполітики збираються підвищити розмір мінімальної зарплати більш ніж на 500 грн. Це станеться у другому півріччі 2020 року.