Український нардеп розповів, скільки заробляє в Раді
Український депутат чесно розповів про свої доходи та витрати. Він отримує 38 тис. грн зарплати і кожен місяць витрачає на їжу 8-12 тисяч.
При цьому обранець отримує понад 40 тисяч гривень на помічників та щомісяця має змогу заощаджувати по 5000 грн. Про це йдеться у публікації "The Village Україна". Видання не вказало, як звуть депутата та до якої фракції він належить.
Український нардеп розповів, скільки заробляє в Раді
Скільки отримує депутат
Зарплата – 38 тис. гривень;
Кошти на виконання депутатських повноважень – 35-40 тис. гривень.
Зарплатний фонд помічників депутата – 43 тис. гривень (незалежно від кількості помічників).
Відшкодування за оренду житла – 0 (у депутата є житло у Києві, але іншим оренду відшкодовують);
Транспорт – компенсують за офіційні поїздки (депутат сказав, що грошей не це брав).
Які у депутата витрати
Їжа – 8-12 тис. гривень.
Бензин для авто – 5000 гривень.
Комуналка – 2-3 тис. гривень.
Цифрові підписки – 3000 гривень (плата за користування програмами чи інформаційними ресурсами).
Заощадження – 5000 гривень. За словами депутата, незабаром у його родині буде поповнення, тому ці гроші підуть на майбутню дитину.
Як повідомляв OBOZREVATEL, реальний прожитковий мінімум (ПМ) в Україні на сьогодні становить 4,2-4,3 тис. грн. Тоді як у бюджеті він закладений на рівні 2027 грн.
У Мінсоцполітики збираються підвищити розмір мінімальної зарплати більш ніж на 500 грн. Це станеться у другому півріччі 2020 року.