Українських заробітчан звуть на роботу в Чехію: кого шукають

Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для роботи поряд з Польщею та Німеччиною. В цілому активність в пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% в порівнянні з минулим роком через пандемію коронавірусу і карантинних обмежень.

Про це OBOZREVATEL повідомили аналітики Jooble. Найчастіше українцям пропонують роботу на заводі, також попитом користуються водії.

Яку роботу пропонують українцям в Чехії:

робочі на завод;

будівельники;

Водії категорії С, Е;

зварювальники;

монтажники.

Яку роботу шукають українців в Чехії:

різноробочі;

зварювальник;

покоївка;

електрик;

водій-далекобійник.

Відзначимо, через карантин і пандемії багато українських заробітчан повернулися в Україну. При цьому після відновлення економічної діяльності низка країн відкрила вакансії для співробітників з інших країн, в тому числі і України. Традиційно найбільш затребувана серед трудових мігрантів країна – Польща.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Польща також намагається залучити на роботу і українських медиків. Зараз їм пропонують працевлаштування без підтвердження диплома.