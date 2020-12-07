Українських заробітчан звуть на роботу в Чехію: кого шукають
Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для роботи поряд з Польщею та Німеччиною. В цілому активність в пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% в порівнянні з минулим роком через пандемію коронавірусу і карантинних обмежень.
Про це OBOZREVATEL повідомили аналітики Jooble. Найчастіше українцям пропонують роботу на заводі, також попитом користуються водії.
Яку роботу пропонують українцям в Чехії:
робочі на завод;
будівельники;
Водії категорії С, Е;
зварювальники;
монтажники.
Яку роботу шукають українців в Чехії:
різноробочі;
зварювальник;
покоївка;
електрик;
водій-далекобійник.
Відзначимо, через карантин і пандемії багато українських заробітчан повернулися в Україну. При цьому після відновлення економічної діяльності низка країн відкрила вакансії для співробітників з інших країн, в тому числі і України. Традиційно найбільш затребувана серед трудових мігрантів країна – Польща.
Як раніше писав OBOZREVATEL, Польща також намагається залучити на роботу і українських медиків. Зараз їм пропонують працевлаштування без підтвердження диплома.