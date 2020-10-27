Українських заробітчан змусять платити податки: кому, скільки і як доведеться віддати

Українські заробітчани щорічно переказують у країну мільярди зароблених за кордоном доларів. Найчастіше з цих сум не сплачують податки, а доходи не декларують. Глава податкової кілька днів тому заявив: українці, які працюють за кордоном, повинні також сплачувати податки, як і ті, хто працює всередині країни.

Про те, які податки повинні платити заробітчани і як можуть перевірити – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Які податки повинні платити заробітчани

Українець, який отримав дохід за кордоном, згідно із законом повинен, повернувшись додому, піти в податкову за місцем реєстрації, заповнити декларацію і сплатити частину державі. Як зазначає в коментарі OBOZREVATEL генеральний директор Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун, в оподаткуванні заробітчан є свої особливості.

Якщо українець працює в країні, з якою підписано спеціальну угоду, то після приїзду в Україну потрібно заповнити декларацію й компенсувати тільки податкову ставку. Наприклад, у Болгарії прибутковий податок становить 10%. Якщо з нею підписано спеціальну угоду, то в Україні потрібно буде доплатити податок у розмірі 9,5% (в Україні прибутковий податок із військовим збором становить 19,5%).

Якщо працювати в країні, з якої немає спеціальної угоди, в такому разі повний податок потрібно платити і в тій країні, де заробили кошти, і в Україні 19,5%. Крім того, стільки ж доведеться заплатити й тим, хто заробляє за кордоном нелегально.

"Часто наші заробітчани отримують неофіційний дохід. Частина працює неофіційно. А часто й вибирають українців через те, що вони погоджуються на неофіційну роботу. Тут же є в цьому економічна складова. Місцевий вимагатиме захисту, гарантії, офіційний дохід, який може показати банку. А українському працівнику важливо заробити гроші й переказати додому. Якщо він спробує задекларувати в Україні, договір про усунення подвійного оподаткування діяти не буде", – розповідає Почкун.

Скільки платять і чому так мало

Заробітчани, приїжджаючи в Україну, повинні самостійно заповнити декларації, але не роблять цього. За словами голови податкової Олексія Любченка, українці переказали в країну $ 12 млрд, а задекларували лише 11 млрд грн.

"І ми, і НБУ бачимо цю інформацію: $ 12 млрд переказів надійшло з-за кордону. З них $ 2,3 млрд – через системи переказів грошей, тобто точно мали потрапити в декларації. Але потрапило тільки 11 млрд грн – у 30 разів менше від $ 12 млрд", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфаксу".

В Україні немає культури сплати податків, впевнений Почкун. За його словами, це головна причина, чому українці не хочуть платити.

Не платять державі й деякі заробітчани в Польщі. Так, як розповів у коментарі OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева, у західного сусіда офіційно працює один мільйон осіб і нелегально – близько двох мільйонів. "Масової міграції зараз просто немає. Ті, хто перебуває в Польщі, легалізуються. Особливо на тлі розповідей Шмигаля, що пенсій через 15 років не буде", – пояснює Рева.

Щоб виправити ситуацію, Любченко пропонує на вимогу податківців розкривати банківську таємницю. Мовляв, така практика є в багатьох країнах Європи. Чиновники можуть отримати інформацію про стан рахунків українців за кордоном, але в рідній країні – ні.

Думки про те, чи варто розкривати банківську таємницю, розходяться. Частина експертів вважає, що така ідея може бути небезпечною. Мовляв, держава не найнадійніший розпорядник інформації, і якщо банки будуть змушені надавати дані, ймовірно, ці дані зможуть використовувати проти сумлінних українців.

Контроль за переказами, станом рахунку – поширена в Європі практика. Тим, хто правильно веде податковий облік і все робить законно, боятися нічого, розповіла в коментарі OBOZREVATEL адвокатка, членкиня Асоціації правників України Ольга Ніколаєнко.

Ба більше, експертка вважає, що право надсилати письмові запити варто поширити і на митну службу. Тоді вони зможуть перевіряти, чи переказали кошти за купівлю товару, яка була передоплата, чи не занизили вартість.

"Я думаю, що перевірка навряд чи стосуватиметься простих громадян, але може. Нам час звикнути, що потрібно платити податки, це правильно і інакше не може бути. Ось якщо ми говоримо про фізичних осіб, багато хто здає квартири в оренду. Не так дорого і складно заплатити податок, але цього не роблять", – розповідає Ніколаєнко.