Українських заробітчан почали депортувати з ЄС: проводять спецоперації і шукають порушників

В ЄС проводять масові депортації українських заробітчан. Влада Німеччини тільки за липень-вересень вислали з країни близько 300 українців.

З огляду на введені в ЄС і Німеччини епідеміологічні обмеження, поки громадяни України тимчасово не мають права в'їжджати в ФРН в рамках безвізових поїздок з туристичною, приватною або діловою метою. Однак це правило заробітчани намагаються обійти, розповів в коментарі Ubr генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевіч.

"Прибувши легально на територію Польщі і відбувши там карантин, деякі намагаються нелегально їхати вже далі – в Німеччину та інші країни ЄС. Для роботи в Німеччині також використовують підроблені трудові договори, румунські та угорські паспорти (в тому числі і фальшиві), чеські робітничі візи", – пояснив Богдевіч.

Поліцейські разом з міграційною службою проводять спецоперації в пошуках порушників. Після їх депортують назад в Україну.

Найбільш поширена схема шахрайства – це наймання заробітчан на території України представниками дрібних або часто непублічних польських фірм з працевлаштування для роботи в Польщі. У таких випадках людям пропонується нелегальне працевлаштування з кращою зарплатою в Німеччині. В першу чергу йдеться про послуги в сфері догляду за людьми і домогосподарством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.