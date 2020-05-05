Українських заробітчан доставлять до країн ЄС: названі напрямки

Юрій Сергієнко Особисті фінанси 22:04, 5.05.2020 Оновлено: 22:25, 5.05.2020

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" отримала замовлення на чартерні рейси для доставки українських заробітчан до країн Європи.

Як повідомляється на сайті компанії, йдеться про Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію та Польщу.

"Зараз МАУ отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції і Польщі", – йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що вже виконані аналогічні рейси в Гельсінкі і Лондон.

"Напрацьовано чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон", – наголосили в МАУ.

Обов'язковими умовами перевезення є наявність трудової візи, контракту терміном від трьох місяців, медичної страховки (зокрема, на випадок COVID-19). Допускатимуть тільки офіційно оформлених громадян, виїзд за кордон яких не несе епідеміологічного ризику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 11 травня українські заробітчани, які мають дозвіл на роботу, зможуть в'їжджати на територію Чехії.

Раніше польські консульські установи в Україні почали видавати трудові візи.

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

В Україні побудують сховище для відпрацьованих у РФ радіоактивних відходів

Гуманитарное лицемерие России: очередное дно патриарха Кирилла

ЗСУ розгромили найманців Росії на Донбасі: знищені терористи та техніка

В ОПУ виправдали Баума, який замішаний у скандалі з вантажами із Китаю

Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"