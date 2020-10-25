Українські заробітчани повинні платити податки, – глава ДПС Любченко

Глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що українські заробітчани повинні платити податки.

Як передає mukachevo.net, про це головний податківець країни сказав в інтерв'ю журналу "Новое время".

За його словами, від усіх доходів, які громадяни заробляють в інших країнах, також повинні бути сплачені податки і оформлені декларації.

"З $12 млрд, які надходять в Україну від тих людей, які виїхали працювати за кордон, 11 млрд, але гривень, тобто в 30 разів менше, – задекларовані. Там 100% мають всі подати декларацію", – заявив Любченко.

Якою буде ставка і яким чином заробітчан змусять платити податки, він не уточнив.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олексій Любченко заявив, що "бізнес шанованих людей" за три роки вивів з України $22,4 млрд. Із зазначеної суми $5 млрд вивели на Кіпр, $4 млрд – в Нідерланди, $3 млрд – до Великобританії, $2 млрд – в Німеччину.