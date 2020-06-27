Українські заробітчани можуть залишитися без роботи: скоротять мільйони місць

Особисті фінанси 09:29, 27.06.2020

Українські заробітчани ризикують залишитися без роботи. Так, близько 51 мільйонів робочих місць в Європі можуть закритися, оскільки COVID-19 прискорить автоматизацію роботи.

Про це з посиланням на дослідження McKinsey Global Institute повідомляє 24 канал. Найбільше можуть постраждати працівники без вищої освіти і молодь у віці до 24 років.

Під загрозою закриття опинилися:

  • 14,6 млн робочих місць в торгівлі;

  • 8,4 млн робочих місць в сфері гостинності.

Такий високий показник серед молоді пов'язаний з тим, що значна частина їх працює в сфері громадського харчування і доставки, яка потрапить під автоматизацію.

Також більше роботу втратять чоловіки. Як говориться в дослідження, "у жінок в середньому буде менше коефіцієнт звільнень. Частково тому, що більшість з них працюють в сфері охорони здоров'я, якої майже не торкнеться автоматизації".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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Економіка Особисті фінанси

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