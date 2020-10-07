Українські медики не отримали обіцяних доплат за вересень

Кирило Лютий Особисті фінанси 00:51, 8.10.2020

Багато українських медиків за вересень не отримали анонсованих доплат.

Як сказано в сюжеті ТСН, з держбюджету на доплати медикам було виділено більше п'яти мільярдів грн. Кожен лікар з вересня має отримати додатково 3560 грн, медсестри – по 2500 грн, а молодший медперсонал – 1250 грн.

За словами медичних функціонерів, гроші є і незабаром медики отримають додаткові виплати.

Однак багато хто з них приєднався до флешмобу в соціальній мережі, де публікують свої платіжки за вересень. Суми у них поки що відрізняються несуттєво, середній оклад становить близько п'яти тисяч.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичні працівники всі 29 років незалежності України отримували найнижчу зарплату в країні. За його словами, заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень.

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Економіка Особисті фінанси

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