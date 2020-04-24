Українці зобов'язані заплатити податок за свої квартири та будинки: кому надійдуть платіжки

Українці, які живуть у квартирах площею від 60 кв.м і будинках від 120 кв.м, до 1 липня отримають платіжки з сумами податку на нерухомість. Платити доведеться за кожен квадратний метр понад норму.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

На рівні держави встановлена норма в 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків (або 180 кв.м, якщо є і будинок, і квартира). Податок надходить до місцевих бюджетів, тому міські та сільські ради мають право ухвалити рішення та збільшити норматив для своїх жителів.

Стягувати гроші з площі, яка перевищує, наприклад, 80 квадратів, а не 60. Але знизити показник ніхто не може. Як розповідає податковий експерт Геннадій Грушко, більшість місцевих рад норму не переглянула: платять так, як сказано в Податковому кодексі.

"Для місцевої влади податок на нерухомість є важливим джерелом поповнення бюджету. Особливо, якщо це стосується невеликих населених пунктів. Тому їм просто невигідно завищувати норматив", – пояснює Грушко.

Як вираховується кількість квадратів, за які потрібно заплатити:

Площа будинку/квартири - норматив площі = площа, за яку потрібно заплатити податок.

Податок на квартири

Наприклад, якщо квартира налічує 90 квадратів і належить тільки вам, то заплатити доведеться за 30 квадратів. Якщо ж у вас є 1/2 площі квартири, то платити не будете (по 45 квадратів на кожну людину).

Оплачується кожен квадратний метр, що перевищує норму. На рівні держави встановлена єдина ставка в 1,5% від торішньої мінімалки (70,6 грн). Однак у багатьох містах її знизили до 1% (41,7 грн). Як і в разі з площею, місцева влада має право знизити ставку, але не збільшити. Тобто менше вимагати можна, а більше – ні.

Припустимо, за зайві 30 кв. м зі ставкою податку в 1,5% в 2020-му необхідно віддати 2118 грн. Якщо ж ставку знизили до 1%, то податок за таку ж площу становитиме вже 1251 грн.

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