Українець із середньою зарплатою заплатить майже 48 тис. грн на пенсії за рік: названо цифри

Українець із середньою зарплатою (12 тис. грн) за рік віддасть на пенсії більш як 47,8 тис. грн. Загалом же доведеться заплатити 106,1 тис. грн податків.

Це випливає з калькулятора, розробленого громадською організацією CASE Україна. Так, крім податку на єдиний соціальний внесок в розмірі 22% зарплати українці також віддають частину своїх податків на погашення дефіциту Пенсійного фонду. Ще 3 тис. грн на рік доводиться віддавати на соціальний захист, більше 4,8 тис. грн – на освіту.

Відзначимо, кожен українець платить податки зі своїх доходів, крім того, вони закладені в вартості всіх товарів і послуг. На зібрані податки держава виплачує пенсії, зарплати, забезпечує фінансування медицини, освіти і т.д.

Відзначимо, на медицину в рік кожен українець віддає близько 4,2 тис. грн. При цьому тільки відсотки по вже взятих державних кредитах кожному працюючому із середньою зарплатою обходяться в 3,6 тис. грн. На збройні сили при цьому йде всього 2,6 тис. грн на рік з людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" прийняли бюджет країни на 2021 рік . Під тиском міжнародних кредиторів бюджет на пенсії і зарплати вирішили урізати, в той же час витрати на медицину, як того просило профільне відомство, не підвищили.

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який Верховна Рада прийняла 15 грудня.