Україна рекордно збільшила імпорт газу з ЄС. Він досяг 70 млн кубометрів на день. Це рекорд із 2014 року, коли ще проводився імпорт з РФ. Причому доправляє не тільки "Нафтогаз", а й європейські компанії.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив гендиректор "Оператор ГТС України" Сергія Макогон. Значне зростання відбулося через віртуальні точки на кордонах із Польщею та Угорщиною, а також запуск віртуального реверсу. "Ще в минулому році максимальна потужність з імпорту не перевищувала 66 млн кубометрів на добу і була обмежена наявною інфраструктурою. Зараз же з віртуальним реверсом імпорт може досягати 170 млн кубометрів на добу", – пояснив Макогон.

Україна побила рекорд із імпорту газу з ЄС, а "Нафтогаз" втратив монополію

Більша частина імпорту йде на сезонне закачування у сховища. Якщо іще два роки тому основну частину газу накачував "Нафтогаз", то в цьому році значні обсяги закачують європейські компанії.

"Впровадження загальноєвропейських правил роботи на кордоні – це важливий елемент інтеграції України в загальноєвропейський ринок газу. А вільний імпорт – гарантія справедливих цін для українських споживачів", – додає гендиректор компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 1 січня, остаточно завершився анбандлінг НАК "Нафтогаз" – незалежний "Оператор ГТС України" повністю відокремився від групи і почав автономну роботу.