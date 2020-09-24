Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський у серпні

Зарплата президента України Володимира Зеленського у серпні 2020 року склала 28 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами, повідомили "Українські новини".

"Заробітну плату Президенту України Володимиру Зеленському в серпні 2020 року нараховано в розмірі посадового окладу – 28 000 гривень. Інших складових заробітної плати (надбавки, премії тощо) Президенту України не встановлено", – йдеться в публікації.

З нарахованої суми Зеленський заплатив 5460 гривень податків і зборів, тому "чистими" йому видали 22540 гривень.

Хоча на час карантину через пандемію COVID-19 зарплати в органах державної влади були обмежені, але президента це не торкнулося, оскільки його зарплата законодавчо зафіксована на рівні 28 тис. гривень, що нижче обмеження, яке становить 27,2 тис. гривень .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні оклад президента становить 28 тис. грн, при цьому міністр, прем'єр і віце-премрьер-міністри мають оклади в розмірі близько 55 тис. грн.

У Кабінеті міністрів України розробили проєкт постанови, який змінить критерії виплати премій членам уряду і дозволить кожен квартал отримувати по дві зарплати на місяць.