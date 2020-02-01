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1 лютого • оновлено в 12:27
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У якій валюті краще зберігати гроші в Україні: банкіри дали поради

3.6т
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Незважаючи на зниження облікової ставки, українські банкіри вважають, що зберігати вклади в національній валюті найвигідніше.

Вважається, що заощадження краще збирати в тій валюті, яку ви потім будете витрачати, повідомляє НВ.

"Таке правило підходить для покупок в короткій перспективі. Наприклад, якщо потрібно накопичити на відпустку влітку, купувати долари взимку немає сенсу, тому що до весни-літа гривня зміцниться. В такому випадку краще відкрити строковий депозит на півроку в гривні з максимальною прибутковістю, щоб заробити", – розповів директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Поліщук.

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У якій валюті краще зберігати гроші в Україні

У якій валюті краще зберігати гроші в Україні

today.ua

Для отримання максимальної прибутковості краще розміщувати гроші на депозиті у гривні. Але, якщо ж ви не женетися за максимальною прибутковістю краще диверсифікувати свої вкладення між гривнею і валютою. Банкір також додав, що якщо ви не плануєте найближчим часом великих покупок, то заощадження краще розділити: частина в гривні, частину в валюті (долари / євро).

"Як завжди, наймудріша порада - диверсифікація. Якщо є вільні кошти, необхідність в яких навряд чи виникне протягом року, то є сенс розглянути варіант термінового депозиту в гривні, але слід пам'ятати про те, що швидше за все ставки по цих продуктах будуть швидко знижуватися і вже через півроку будуть помітно нижче, ніж зараз. Вже наявні накопичення в доларах або євро можуть бути непоганим варіантом резервних коштів або заощаджень на чорний день. Однак побудувати якусь успішну стратегію отримання доходу за рахунок зміни курсу навряд чи вийде", – попередила бізнес аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
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