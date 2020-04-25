"У владу треба повертати професіоналів": Насіров розповів, хто повинен очолити фіскальні органи

В Україні фіскальні органи повинні очолити професіонали, які за час своєї роботи вже показали значні результати. А ситуацію, при якій бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень, допускати більше не можна.

Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив голова Державної фіскальної служби в 2015-2018 роках Роман Насіров, коментуючи ситуацію на українській митниці. "Регіональні митні пости працювали самі по собі. Не було ні координації, не зв'язків. Самі ж митники це говорять. Їм соромно. Їх залишили на самоті. Керівництво останні два місяці виписало собі премії 300-600%. Нібито за роботу в складних умовах. Це за які такі умови піднялася рука виписати собі премії? ", – заявив Насиров.

Роман Насиров прямий

Глава ДФС в 2015-2018 роках впевнений: в ситуації, що склалася, владі потрібно зібрати колишніх керівників фіскальних органів, проаналізувати, хто з них працював ефективно і повернути тих професіоналів, завдяки яким росли надходження в бюджет.

"Я б запропонував розглянути п'ять останніх керівників з податкового, митного напрямку. Нехай кожен зробить звіт. Потрібно зрозуміти, хто з цих людей здатний працювати, хто вже показував результати і не робити сліпий вибір. Зараз в Україні такі часи, що потрібно запросити всіх цих людей, нехай будуть співголовами, нехай будуть заступниками. Нехай запросять професіоналів, які показували результат. Особисто я готовий", – розповів Насіров. При цьому політик зазначив, що за час своєї роботи він зумів домогтися зростання надходжень до бюджету в два рази.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної податкової служби. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну в п'ятницю, 24 квітня.