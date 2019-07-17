У ЦВК заробляють по 200 тисяч напередодні виборів: фотофакт

Заробітна плата членів ЦВК напередодні позачергових виборів до Верховної Ради склала від 226,6 тис. гривень до 304,8 тис. гривень.

Найбільше нарахували секретарю Центрвиборчкому Наталії Бернацькій - за червень 2019 року вона отримала 304 763 гривні. Як повідомили в ЦВК "Українським Новинам", з цієї суми оклад становить 48 тис., Премія - понад 95 тис., а ще понад 42 тис. - доплата за роботу у вихідні дні за лютий-квітень.

Помітно менше в червні був дохід у голови комісії Тетяни Сліпачук. Вона заробила 248 442 гривні, з яких її посадовий оклад і надбавка за інтенсивність праці склали по 53 тис. гривень, персональна надбавка - 37 тис., а премія - майже 106 тис.

Скільки отримують керівники ЦВК Українські новини

Її заступники Євген Радченко та Олег Конопольський отримали 244 742 і 250 028 гривень зарплати відповідно, з якої оклад становить майже 48 тис., а премія - понад 90 тис.

Зарплата решти 12 членів ЦВК в червні склала від 226,6 тис. До 271,6 тис. гривень. Так що в середньому одному члену Центрвиборчкому за червень заплатили 252 тис. гривень.

Це в 60 разів більше мінімальної зарплати в Україні.

Зарплата у членів ЦВК перед виборами Українські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, витрати Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради орієнтовно становитимуть приблизно 2 млрд грн.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!