У США бездомний кіт допоміг подружжю розбагатіти

В американському місті Флоренс, що у штаті Кентуккі, подружжя розбагатіло завдяки бездомному коту.

Пара розповіла, що останні три роки вони підгодовували бродячого кота. Щоразу, коли вони заходили у супермаркету за котячим кормом, вони купували два квитки миттєвої лотереї, йдеться в публікації UPI.

Під час чергового походу в магазин чоловік і дружина купили пару квитків миттєвої лотереї на $10 (приблизно 270 гривень) і зірвали джекпот – $50 тисяч (понад 1,3 млн гривень).

"Спочатку я подумала, що виграла $5, але потім звернула увагу на крапку. Стала стираи захисний шар далі і раптом зрозуміла, що там $50 тисяч. Це було неймовірно!", – сказала переможниця.

Вона додала, що турбота про безпритульну тварину обернулась їм несподіваною удачею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шестирічний американець Бріджер Уокер серйозно постраждав, намагаючись врятувати свою молодшу сестру від нападу німецької вівчарки.