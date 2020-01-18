У списку Forbes з'явився новий лідер: хто став найбагатшим у світі

У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes відбулася зміна лідерів: президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно витіснив з першого рядка голову компанії Amazon Джеффа Безоса.

Це перша велика зміна в списку Forbes в 2020 році. Статки француза Бернара Арно і його сім'ї журнал оцінює в $116,5 млрд, тоді як американця Безоса – у $115,6 млрд.

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На третьому місці – засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Його капітали оцінили в $110,6 млрд. На четвертій позиції – інвестор Уоррен Баффет з $90,6 млрд. П'яте місце належить засновнику Facebook Марку Цукербергу – у нього $82,2 млрд.

Бернар Арно

Як повідомляв OBOZREVATEL, співзасновник Microsoft Білл Гейтс втратив друге місце в списку найбагатших людей планети – вперше за сім років існування рейтингу мільярдерів.

Десять найбагатших людей планети за один день збідніли майже на $18 млрд, коли в США в середу, 14 серпня, рекордно обвалилися індекси фондових бірж.

В кінці жовтня 2019 року голова Amazon Джефф Безос через падіння котирувань компанії втратив $6,9 млрд і перестав бути найбагатшою людиною в світі. На перше місце вийшов засновник Microsoft Білл Гейтс.

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