У Союзі споживачів назвали хитрощі продавців із рибою

Рибу і морепродукти, у яких закінчився термін придатності, можуть продавати в замороженому вигляді. Вміст води в цих продуктах часто перевищує норму вдвічі.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Щоб визначити якість риби, варто звернути увагу на стан очей і зябер, пояснив він.

За словами експерта, дорогі види риб, що не продалися, часто обробляють, відрізають голову, а тушку поміщають у глибоку заморозку, щоб продати вже в такому вигляді. До того ж вміст води в такому замороженому продукті може суттєво перевищувати норму.

"Вміст води в рибі глибокої заморозки має бути не більш ніж 25%. Починаємо заміряти, за фактом 45-50% води – в усіх заморожених продуктах", – розповів Несміянов.

Він додав, що найчастіше серед простроченої риби трапляється червона. "Про червону рибу – це моя улюблена тема. Заходиш у супермаркет і бачиш акцію. І ціна класна – 179, 200 гривень за кілограм. І вона свіжа. Єдиний момент – дивишся на зябра, а зябер немає. І очі якісь впалі", – розповів експерт.

Несміянов пояснив, за якими ознаками можна визначити, що риба несвіжа.

"Очі повинні бути не помутнілі, а яскраві, нібито жива. Зябра яскраво-червоні. Іноді очі ще нормальні, а зябра починають обвітрюватися. Це спірний момент. Але, як показує практика, риба не вважається небезпечною, коли зябра починають трохи світлішати", – повідомив Несміянов.

У разі виникнення підозр у свіжості продукту він порекомендував просити в продавця маркування з ящика, де вказано, хто і коли привіз рибу в магазин.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Максим Несміянов заявив, що в деяких магазинах неможливо знайти сир, який би не був фальсифікатом.