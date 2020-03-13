У сім'ї прокурора Києва Юлдашева знайшли нерухомість на $2 млн

Прокурора Сергія Юлдашева, який у 2015 році був люстрований, а 10 березня 2020 року очолив прокуратуру Києва, запідозрили в житті не за прибутками.

На посаді він відновився через суд. Причому практично відразу після звільнення в 2015 році його родина стала скуповувати елітну нерухомість. Поки тривали суди, вони придбали сім квартир у престижних житлових комплексах Києва та Дніпра, а також кілька нових автомобілів. Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

Там зазначають, що за останні роки статки прокурора і його близьких поповнилися щонайменше на два мільйони доларів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Майно Юлдашева

У розслідуванні сказано, що в 2018 році Юлдашев придбав три квартири в Києві в одному з найдорожчих житлових комплексів PecherSky. З огляду на середню ціну, ці приміщення коштують майже мільйон доларів. Того ж року він купив помешкання в Дніпрі майже на 120 квадратів. Його вартість коливається від 150 до 170 тис. доларів.

Також нова нерухомість з'явилася у його родичів. У 2015 році квартиру майже 90 квадратів в новобудові придбав батько прокурора. Він вчений, а недавно став помічником народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Рената Кузьміна. Цей парламентар за часів Януковича був заступником генерального прокурора України, а після Революції Гідності тривалий час переховувався від слідства.

Майно сім'ї Юлдашева Слідство.Інфо

У 2015 році нову квартиру купила колишня дружина прокурора – Олена Юлдашева. Відразу після розлучення вона придбала апартаменти на 122 квадратні метри в ЖК "Златоустівський" поблизу центру столиці. Найменша вартість такого житла становить приблизно $150 тис.

Найбільше помешкання у сім'ї Юлдашева оформлене на його маму. Це апартаменти на 242 квадратні метри в столичній новобудові. Там же їй належить цілих п'ять паркомісць. Сумарна вартість всього – приблизно пів мільйона доларів.

Також у 2015 році мати прокурора позичила понад $1 млн жительці Дніпра. А та їй дала в іпотеку квартиру в елітному ЖК "Башти" і кілька об'єктів нерухомості в історичному центрі міста.

"Загалом у період з 2014 до 2019 року Юлдашев або члени його родини придбали сім квартир у новобудовах Києва та Дніпра, а також кілька автівок. За підрахунками журналістів “Слідства.Інфо”, вартість цього майна сягає двох мільйонів доларів. І більша його частина з’явилася незабаром після того, як Юлдашев пішов з посади. З відкритих джерел відомо, що в 2018-2019 роках він вів бізнес — був співзасновником двох компаній, які спеціалізуються на нерухомості. Проте з кінця минулого року він уже не володіє фірмами. Ексдружина прокурора офіційно не має бізнесу, який міг би пояснити високі статки", – зазначають в публікації.

Пояснювати походження коштів своєї сім'ї Юлдашев відмовився та зазначив, що незабаром подасть декларацію, де буде відображена інформація про його доходи та видатки.

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