У Швеції визнали замах на Навального: що вирішили зробити з "Північним потоком-2".

Влада Швеції виступила проти введення санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на те, що вважає отруєння опозиційного політика Олексія Навального спробою його вбивства.

Про це заявив шведський прем'єр Стефан Левен в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомила DW. Він не підтримав вимогу низки політиків про скасування або мораторій на будівництво "Північного потоку-2".

"Як країна, ми вже ухвалили всі рішення щодо "Північного потоку-2". Для нас дуже важливо, щоб міжнародне право дотримувалося", – підкреслив він.

Влада Швеції схвалила проєкт у 2018 році. Що стосується можливих санкцій щодо Росії, прем'єр-міністр Швеції зазначив, що це обговорюється на рівні Євросоюзу.

Як Швеція оцінила НП з Навальним

При цьому в Швеції вважають, що Москва повинна прояснити ситуацію з замахом на Навального.

"Це був замах на вбивство" і "спроба змусити замовкнути опозицію в Росії", – сказав Левен.

Шведський прем'єр також зазначив, що стався замах на російській території, тому, за його словами, "відповідальність за розслідування інциденту та притягнення винних до відповідальності лежить на російському керівництві". Про це ж він говорив раніше на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

США і низка Європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Санкції США вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи за допомогою власних суден, серед яких – трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

2 вересня військові токсикологи Бундесверу заявили, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок".

4 вересня стало відомо. що німецькі політики почали змінювати ставлення до співпраці з Росією і спільного проєкту "Північний потік-2" після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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