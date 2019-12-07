У Росії ветерану праці частину пенсії видали печивом

У російській Уфі дочка ветерана праці поскаржилася, що її батькові частину пенсії листоноша видала печивом. Їй нібито так веліло начальство.

Як повідомляє портал UFA1, в "Пошті Росії" пообіцяли розібратися в ситуації, але тільки після того, як отримають персональні дані пенсіонера. Жінка ж стверджує, що в грудні батько з усіма надбавками повинен був отримати пенсію в 13 тисяч 127 рублів і 40 копійок, однак частину грошей йому видали пачкою печива.

"Листоноша сказала, мовляв, їм так веліли суми до 100 рублів видавати. Поки мій пенсіонер в себе приходив, листоноша пішла", - сказала дочка чоловіка Тетяна. Пачка печива пенсіонеру фактично коштувала 27 рублів 40 копійок.

Вона зазначила, що в Пенсійному фонді відмовилися розбиратися в ситуації, а відповіді від пошти вона так і не дочекалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Мінімальної пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

З 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

Питання підвищення пенсійного віку залишилося актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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