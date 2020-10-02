У РФ заявили про плани розширити "Північний потік-2", а в США планують закрити проєкт

Російська академія наук зробила заяву про те, що "Північний потік-2" можна буде розширити ще на кілька гілок і використовувати для доставки водню в Європу.

Про такі плани з посиланням на Інститут Європи Російської академії наук повідомило видання Finanz. Варто зазначити, що в США водночас заявляють про плани зупинити будівництво газопроводу.

За словами академіків, у перспективі цей газопровід можна буде використовувати для поставок водню. Фахівець вважає, що в цьому контексті буде актуально розширити проєкт відразу до шести гілок.

Він зазначив, що зараз ні Європа, ні Німеччина не мають особливої ​​можливості транспортувати цей тип ресурсу, чого не можна буде сказати про Росію. "Йдеться про зелений водень, який генерується за допомогою електролізерів, де електроенергія надходить із поновлюваних джерел енергії, а для перехідного періоду, припустимо, і так званий блакитний і бірюзовий водень, який може йти з Росії", – заявили в академії наук.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка Обозревателя

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