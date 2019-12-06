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6 грудня • оновлено в 19:55
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"Слуги народу" купили в Раду елітні авто: що відомо про закупівлю на 2,5 млн

2.1т
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Верховна Рада України закупила три нових автівки: дві Toyota Camry преміум-комплектації (понад 900 тисяч гривень кожна), а також одну комплектації Comfort (за 700 тисяч гривень).

Машини за близько 2,51 мільйона придбали в компанії "Алмаз-систем". Про це повідомили "Наші гроші" з посиланням на систему державних закупівель Prozorro.

Уточнюється, що торги відбулися в листопаді поточного року. Автомобіль у комплектації Comfort матиме автоматичну коробку передач, круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь.

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Toyota Camry для ВР

Toyota Camry для ВР

Колаж

Машини Сamry Premium, які є найдорожчою комплектацією, також матимуть обробку сидінь шкірою із візерунком, декор панелі приладів, навігаційну систему GPS тощо.

Автомобілі Toyota Camry Comfort в автосалонах можна придбати за 674 тисяч гривень, а з комплектацією Premium – за 907 000 гривен.

Відомо, що компанія "Алмаз Систем" належить Олексію Шоху й Олександру Корнієнко та зареєстрована в Кривому Розі.

На торгах єдиним її конкурентом було ТОВ "Преміум Моторс" сім'ї Гвоздьових, чия пропозиція була вищою на 5 тисяч гривень.

Тендер у базі Prozorro

Тендер у базі Prozorro

Скріншот

Тендер у базі Prozorro

Тендер у базі Prozorro

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради в п'ятницю, 6 грудня, підтримала законопроект про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Теги
ProZorro Верховна Рада України політика авто Toyota
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