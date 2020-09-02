У Раді підтримали скорочення субсидій на 2,1 млрд грн

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 2 вересня підтримав зменшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на 2,1 млрд грн.

Йдеться про зміни до державного бюджету на 2020 рік (законопроєкт №3991), повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Бюджетний комітет тільки що підтримав зміни до держбюджету (законопроєкт 3991), який передбачає зменшення субсидій на оплату ЖКГ на 2 млрд 159 млн гривень", – написав він.

Гончаренко наголосив, що ці гроші підуть Державному бюро розслідувань, Міністерству юстиції, обласним держадміністраціям, Міністерству енергетики і на будівництво доріг.

Telegram Олексія Гончаренка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінили формулу розрахунку субсидій, а також скоротили розмір соціальної допомоги. Усе це в результаті може привести до зниження розміру субсидій до 40%. Так, деяким сім'ям доведеться платити на 500 грн більше.