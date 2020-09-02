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У Раді підтримали скорочення субсидій на 2,1 млрд грн

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Особисті фінанси
2,0 т.
Комітет ВР підтримав зменшення субсидій на комуналку

Комітет ВР підтримав зменшення субсидій на комуналку.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 2 вересня підтримав зменшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на 2,1 млрд грн.

Йдеться про зміни до державного бюджету на 2020 рік (законопроект №3991), повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Бюджетний комітет тільки що підтримав зміни до держбюджету (законопроект 3991), який передбачає зменшення субсидій на оплату ЖКГ на 2 млрд 159 млн гривень", – написав він.

Гончаренко наголосив, що ці гроші підуть Державному бюро розслідувань, Міністерству юстиції, обласним держадміністраціям, Міністерству енергетики і на будівництво доріг.

Telegram Олексія Гончаренка.

Telegram Олексія Гончаренка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінили формулу розрахунку субсидій, а також скоротили розмір соціальної допомоги. Все це в результаті може привести до зниження розміру субсидій до 40%. Так, деяким сім'ям доведеться платити на 500 грн більше.

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УкраїнаТарифи ЖКГ і субсидіїВерховна Рада УкраїниОлексій Гончаренко
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  2. Економіка
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