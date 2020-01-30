Уп'ятеро менше за зарплату: стало відомо, яку пенсію отримають українці із середнім доходом

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих у Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

Як розповіли OBOZREVATEL у Пенсійному фонді, зараз середня зарплата по країні за три роки, на підставі якої обчислюють розмір виплати, становить 6,188 тис. грн. У такий спосіб, маючи 35 років стажу і середньої зарплати, українець зможе сподіватися на пенсію в розмірі всього лише 2,1 тис. грн.

Це практично уп'ятеро менше за звичну зарплату. Зазначимо, якщо працювати понад 35 років, за кожен наступний рік належить надбавка. Нагадаємо, на 1 січня 2020 року пенсіонери в Україні отримують:

від 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,

від 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,

від 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,

від 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,

понад 10000 грн – 2,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2028-му тільки приблизно половина (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через нестачу стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

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