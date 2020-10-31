У податковій розповіли, скільки українці повинні заплатити за продаж машини: нові правила

В Україні після продажу першого автомобіля не потрібно платити прибутковий податок, якщо протягом року продати (або обміняти) другий автомобіль, доведеться віддати державі 5%, а за третій – 18%.

Як нагадують в Державну податкову службу, раніше за третій автомобіль потрібно було заплатити всього 5%, замість 18%. Нововведення набуло чинності в кінці травня 2020-го.

"Законом України від 16.01.2020 №466-их внесені зміни в Податковий кодекс України, зокрема, щодо оподаткування доходу, отриманого від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда", – йдеться в роз'ясненні податкової.

Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, в тому числі причепів, мопедів і мотоциклів. З доходу, отриманого від продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

Крім того,в Україні транспортний податок в розмірі 25 тисяч в 2021-му повинні заплатити власники машин, вартістю від 375 мінімалок (2,2 млн грн), якщо вік автомобіля не більше п'яти років. При цьому в Кабміні розробили законопроєкт, який може розширити перелік платників податку.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).