У Пенсійному фонді розповіли, хто з українців отримує найбільші пенсії

Середня пенсія в Україні за віком в Україні станом на 1 липня становить 3413 гривень. А найбільші виплати отримують судді – розмір довічного грошового утримання у них понад 51 тис. гривень.

При цьому майже дві третини (63%) пенсіонерів отримують пенсії до 3 тисяч гривень. Найбільші виплати – у Києві, а найнижчі по Україні – у мешканців Тернопільської області. Про це йдеться у матеріалах, оприлюднених на сайті Пенсійного фонду України.

до 1400 грн – 0,6%, 70,4 тис. осіб, середня – 967,71 грн,

від 1401 до 1500 грн – 0,01%, 1465 осіб, середня – 1449,83 грн,

від 1501 до 2000 грн – 16,4%, 1,84 млн осіб, середня – 1749,94 грн,

від 2001 до 3000 грн – 45,9%, 5,15 млн осіб, середня – 2348,32 грн,

від 3001 до 4000 грн – 14,9%, 1,67 млн осіб, середня – 3450,31 грн,

від 4001 до 5000 грн – 7,9%, 884,4 тис. осіб, середня – 4449,10 грн,

від 5001 до 10000 грн – 11,4%, 1,27 млн осіб, середня – 6745,50 грн,

більше 10000 грн – 2,9%, 264,9 тис. осіб, середня – 13284,21 грн.

Хто отримує найбільше

Станом на 1 липня 2020 року, загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11241 834 особи, а середній розмір пенсійної виплати - 3393,54 грн. Колишні судді отримували 51 тисячу гривень.

пенсії за віком – 8,44 млн осіб, середня – 3413,73 грн,

з інвалідності – 1,42 млн осіб, середня – 2641,19 грн,

у зв'язку з втратою годувальника – 517,9 тис. осіб, середня – 3005,43 грн,

за вислугу років – 217,9 тис. осіб, середня пенсія – 3060,75 грн,

соціальні пенсії – 75,2 тис. осіб, середня пенсія – 1729,53 грн,

довічне грошове утримання суддів – 3425 осіб, середня – 51 171,77 грн;

пенсії військовослужбовців – 552 тис. осіб, середня пенсія 5454,17 грн.

Де платять найбільше

Найбільші середні пенсії отримують мешканці Києва (4676 грн), Донецької (4428 грн) та Луганської областей (4098 грн).

Найменші середні виплати – у мешканців Тернопільської (2619 грн), Чернігівської (2695 грн) та Рівненської областей (2826 грн).

Середній розмір пенсії в областях України Пенсійний фонд України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

В Україні через підвищення мінімальної зарплати зростуть пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років. З липня 2021-го такі пенсіонери отримуватимуть не менше 2600 грн.

В Україні з 1 липня 2020 року перерахували пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Виплачувати їх почали з 4 липня.