У Німеччині заявили, що їм потрібен російський "Північний потік-2", незважаючи на загрозу США

Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург Мануела Швезіг виступила на захист будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2". За її словами, газопровід з Росії до Німеччини важливий для майбутнього енергопостачання країни.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Мануела Швезіг відреагувала таким чином на загрозу трьох сенаторів із США ввести американські економічні санкції проти таких підприємств в Мекленбурзі – Передньої Померанії, як порт Мукран, в тому випадку, якщо вони будуть сприяти в будівництві "Північного потоку- 2". "Ми тверді прихильники спорудження газопроводу по дну Балтійського моря", – сказала вона.

Фракція опозиційної Лівої партії також висловила прихильність проекту "Північний потік – 2". "Шантажу немає місця в світовій торгівлі," Північний потік – 2 "повинен бути завершений і введений в експлуатацію в установленому порядку", – заявив депутат Лівої партії Карстен Кольбе (Karsten Kolbe).

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Так, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" інфографіка Обозревателя

Як повідомляв OBOZREVATEL: