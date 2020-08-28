У Німеччині заявили, що їм потрібен російський "Північний потік-2", незважаючи на загрозу США

Німеччина виступила на підтримку газопроводу.
Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург Мануела Швезіг виступила на захист будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2". За її словами, газопровід з Росії до Німеччини важливий для майбутнього енергопостачання країни.
Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Мануела Швезіг відреагувала таким чином на загрозу трьох сенаторів із США ввести американські економічні санкції проти таких підприємств в Мекленбурзі – Передньої Померанії, як порт Мукран, в тому випадку, якщо вони будуть сприяти в будівництві "Північного потоку- 2". "Ми тверді прихильники спорудження газопроводу по дну Балтійського моря", – сказала вона.
Фракція опозиційної Лівої партії також висловила прихильність проекту "Північний потік – 2". "Шантажу немає місця в світовій торгівлі," Північний потік – 2 "повинен бути завершений і введений в експлуатацію в установленому порядку", – заявив депутат Лівої партії Карстен Кольбе (Karsten Kolbe).
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Так, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.
Проєкт "Північного потоку-2" інфографіка Обозревателя
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої газової директиви ЄС.
Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.
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