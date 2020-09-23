У Німеччині на м'ясокомбінатах влаштували облави на українських заробітчан

Німецька поліція рано вранці у середу, 23 вересня, обшукала понад 40 будинків і підприємств, розслідуючи незаконне ввезення в країну іноземних співробітників для роботи на м'ясокомбінатах. Серед заробітчан є і українці.

За словами спікера федеральної поліції, правоохоронці збираються допитати понад 80 іноземних працівників, які приїхали з країн Східної Європи, що не входять в ЄС, таких як Україна і Білорусь. Про це йдеться у публікації Reuters.

У центрі розслідування – дві компанії, які підозрюються в незаконному завезенні людей до Німеччини для роботи на м'ясокомбінатах. Під підозрою 10 осіб.

"Цього року м'ясопереробний сектор Німеччини критикували через широке використання працівників-мігрантів зі Східної Європи, оскільки тіснява та неналежний захист працівників сприяли спалахам коронавірусу на німецьких підприємствах", – зазначило агентство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед українських заробітчан, які їдуть до Польщі, помітно збільшилася кількість власників малого та середнього бізнесу, збанкрутілого під час пандемії. Також конкуренцію їм почали складати трудові мігранти з Білорусі.

Українці можуть виїхати на роботу до Польщі без трудової візи – тільки за наявності біометричного паспорта, навіть незважаючи на карантин. Проте такі правила не розповсюджуються для в’їзду до інших країн ЄС.

Українські заробітчани все частіше стають жертвами шахраїв, які беруть гроші за фейкове працевлаштування.

22 вересня стало відомо, що у Німеччині почали боротися з українськими заробітчанами, які намагаються нелегально потрапити до країни.