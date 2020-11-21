У НБУ заявили, що в Україні поширюють монету, яку вони не виготовляли

Олександр Литвин Особисті фінанси 11:20, 21.11.2020 Оновлено: 11:41, 21.11.2020

В Україні поширюють сувенірну монету, присвячену 30-річчю незалежності України. Продавці кажуть, що її нібито виготовив Нацбанк, хоча ця інформація не відповідає дійсності.

Про це заявили в пресслужбі регулятора. "Національний банк не має жодного відношення до виготовлення і продажу медалі "30-річчя незалежності України". Всю нумізматичну та сувенірну продукцію для Національного банку проводить виключно його структурний підрозділ – Банкнотно-монетний двір НБУ", – йдеться у повідомленні регулятора.

На кожній монеті або медалі, яку карбували на Банкнотно-монетному дворі НБУ, можна знайти логотип цього виробництва – лілію з трьох пелюсток.

Справжня монета і підробка
НБУ

В Україні карбувати і вводити в обіг монети може тільки Національний банк. Нумізматична програма Національного банку передбачає переважно випуск пам'ятних та інвестиційних монет. Вони мають номінали (2, 5, 10, 20 гривень) і є дійсними платіжними засобами в нашій країні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Національний банк другого червня 2020 року ввів в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монету присвячено совці розкішній (нічний метелик).

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