У НБУ розповіли, як захистити банківську картку від шахраїв

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, які намагаються вкрасти гроші з банківського рахунку, потрібно не лише тримати у секреті пін-код, а й раз на кілька місяців його змінювати.

Про це йдеться у публікації пресслужби на сайті НБУ. Там опублікували низку порад, які допоможуть захиститися від аферистів.

Надійно зберігайте та не розголошуйте свій PIN-код

Змінюйте PIN-код до картки

регулярно: 1 раз на 3 місяці,

ситуативно: якщо виникла підозра, що ще хтось його може знати.

Під час уведення PIN-коду обов’язково прикривайте клавіатуру,щоб його неможливо було зчитати за допомогою встановленої шахраями мікровідеокамери.

Створіть складний пароль до пошти, соцмереж та інтернет-банкінгу

Складний пароль може містити:

8 і більше символів,

Великі та малі літери,

Цифри та спеціальні знаки/символи.

Створюйте унікальний пароль для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальних мереж тощо.

Під час створення паролю не використовуйте:

Загальновідомі комбінації паролів (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234 та подібні).

Послідовне/зворотнє написання символів або цифр,

Особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо).

Не розголошуйте всі реквізити платіжної картки

16-значний номер карти – єдине, що ви можете повідомити за телефоном.

Тримайте в секреті три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.

Підключіть SMS-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.

Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.

Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в Інтернет. Перераховуйте необхідну суму з основної картки на віртуальну перед здійсненням покупки.

Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті – негайно телефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки.

Якщо ви стали жертвою шахраїв – напишіть заяву до Кіберполіції за цим посиланням, або повідомте про ваш випадок за телефоном – 0 800 505 170.

Купуйте онлайн на перевірених сайтах

Перевіряйте сайти за допомогою:

сервісу "STOP FRAUD" Кіберполіції;

сервісу "Black List" Асоціації "ЄМА"

Також ви можете перевіряти відгуки щодо надійних сайтів, продавців та віртуальних магазинів через пошукові системи.

Захистіть телефонний номер

Не використовуйте номер телефону, який прив’язаний до вашого банківського рахунку в соцмережах, оголошеннях та для контактів з контрагентами/клієнтами.

Встановіть PIN-код на SIM-картку зі складним 8-значним паролем та пароль блокування екрана телефону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київського фотографа Володимира Корнієнка шахраї вкрали 116 тисяч гривень із карток Приватбанку та Monobank. "Служба безпеки банку" спілкувалася настільки професійно, що в нього навіть не виникло сумнівів, що це обман.

В Україні шахраї навчилися вбудовувати в телефони шкідливі програми, створюють цілі сайти й користуються довірою потенційних жертв.

У Запорізькій області СБУ викрила шахрайський "кол-центр", оператори якого виманювали гроші у клієнтів банків. Щомісяця вони так отримували по 3 млн гривень.