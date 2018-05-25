У НБУ розповіли, що буде з цінами в Україні: прогноз

За підсумками травня цього року Національний банк України очікує зниження річної інфляції до 11,7%. Також в НБУ розраховують, на істотне зниження рівня споживчої інфляції.

Таку думку висловив глава регулятора Яків Смолій, зазначивши при цьому, що НБУ очікує зниження рівня інфляції за останні дві декади, повідомляє "Капітал" .

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"Очікується зниження інфляції за дві декади до 11,7%", - сказав Смолій. У свою чергу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що за підсумками травня інфляція може бути нульовою. "У річному вимірі ми очікуємо, що зниження буде досить значним - нижче 12%", - додав Сологуб.

У НБУ відзначають, що споживча інфляція продовжить поступово знижуватися відповідно до прогнозу регулятора. За прогнозами регулятора вона складе 8,9% на кінець поточного року і повернеться в цільовий діапазон в середині 2019 року.

Нагадаємо, що споживча інфляція в Україні за підсумками 2017 року склала 13,7%, прискорилися з 12,4% в 2016 році. У 2015-му зростання цін було зафіксовано на рівні 43,3%, в 2014 році - 24,9%.

Національний банк України погіршив прогноз інфляції до 8,9% на 2018 рік з попереднього прогнозу в 7,3%. Протягом наступних двох років, до 2020 року інфляція знизиться до 5% річних.

У той же час у Світовому банку попереджають, що інфляція в Україні в 2018 році може знову перевищити очікування на тлі підвищення витрат на оплату праці.

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