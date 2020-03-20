У НБУ розповіли, чи переживуть українські банки масштабну кризу

В Україні 30 найбільших банків без потрясінь переживуть погіршення економічної ситуації у зв'язку із пандемією коронавірусу і карантином.
Про це під час брифінгу 20 березня заявила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова. "Ми не очікуємо потрясінь. Ми готові підтримувати ліквідність банків. У разі необхідності ми можемо пом'якшувати вимоги щодо інших нормативів. Топ-30 – це 96% банківської системи. Вони всі в найкращій формі, у них запас ліквідності, величезна стійкість", – заявила вона.
Рожкова також заявила: для банків відкрили програми рефінансування. Тобто вони можуть отримати підтримку від НБУ. Більше того, регулятор вирішив знизити вимоги і скасувати на час карантину стрестести. Це означає, що банки не піддаватимуться посиленим перевіркам.
Якщо говорити загалом по ситуації в економіці, то можна підсумувати:
ціни на зерно вже знижуються, але ситуація не критична;
для банків настали важкі часи, але вони впораються. Мовляв, у 2014-му було ще гірше;
як тільки карантин і пандемія коронавірусу закінчиться, ситуація відновиться.
"Ми вважаємо, що курс не може рухатися в одному напрямку. Безумовно, курс розвертатиметься, він не стоятиме на місці. Важливими для цієї впевненості можуть бути позитивні новини", – заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.
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