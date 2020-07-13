У НБУ розкрили небезпеку 'кредитів під 0%'

У Нацбанку попередили українців про небезпеку "кредитів під 0%" та закликали не вірити у вигідність таких умов.

Дуже часто вони діють недовго, а потім змінюються високими відсотками, пенями та штрафами. Тому вкрай важливо уважно читати договори та перевіряти всі умови кредиту. Про це повідомили на сторінці НБУ у Facebook.

"Ніколи ніхто не буде роздавати гроші просто так. Це не благодійна організація. Але є складність. Якщо людина самостійно підписала договір з такими умовами, то захистити її права у такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, – це суд", – сказала начальниця управління захисту прав споживачів НБУ Ольга Лобайчук

Особливість кредитів "під 0%" – ця ставка може діяти лише тиждень. А після цього вмикаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. "Ви здивуєтеся, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом – 1702% річних", – сказали Лобайчук.

З січня цього року в Україні запрацював захист прав споживачів фінансових послуг. НБУ почав активну роботу з банками. З 1 вересня вони повинні будуть чітко вказувати кінцевий розмір відсотків. Аналогічні вимоги розробляють до фінансових компаній.

У НБУ попередили про небезпеку кредитів "під 0%" Facebook НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пропонують обмежити максимальні ставки за "швидкими кредитами", розмір внесків і розробити спеціальні правила для тих, хто не може платити.

Банкіри і колектори в Україні не мають права захоплювати без спеціальної постанови суду квартири і будинки кредитних боржників. Такий висновок у своїй правовій позиції зробила Велика палата Верховного суду, розглядаючи справу №2-23 / 2008.

Українці, які необачно взяли кредит під величезні відсотки в конторах мікропозик, ризикують зіткнутися ще й із шахраями. Вони обіцяють списати борг, але в підсумку залишають без грошей.