У НБУ пояснили, як правильно спілкуватися з колекторами

Українці, у яких нема грошей для негайного повернення кредиту, мають право домовлятись із колекторами щодо пом'якшення умов виплат. Якщо від колекторів надходять погрози, їх можна записувати на аудіо чи відео та обов'язково звертатись до поліції.

Про це розповіла начальниця Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук в інтерв'ю Finance.ua (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Якщо поки немає можливості платити за кредитом

Мета колекторів – повернути кошти. Вони купили борг у фінансової компанії чи у банку, а тому їхня мета – повернути якомога більше грошей.

"Треба йти на договірні відносини. Домовлятись про часткове погашення, про погашення частинами, говорити, скільки коштів ви зможете заплатити. Просто не платити – не вийде. Для колекторів "нема грошей" – не аргумент, навіть для правоохоронних органів", – сказала Лобайчук.

Чи варто записувати розмови з колекторами на диктофон, відео

Розмови з колекторами можна записувати, якщо з їхнього боку є якісь суттєві погрози.

"Якщо є погрози життю, здоров'ю, фізичною розправою, з цим потрібно йти до правоохоронних органів. Такий запис, напевно, не може бути використаний у слідчих діях, оскільки люди не була попереджена, що він робиться. Але він допоможе сформулювати заяву до правоохоронців і показати їм, що відбувається", – сказала представниця НБУ.

Лобайчук додала, що публікація таких записів у соцмережах навряд чи допоможе справі.

"Це не є слідче провадження. Це просто інформація у соцмережі чи Youtube, яка не має правової сили. Ці записи можна прикріплювати у зверненні до НБУ. Ми слухаємо їх, робимо з ними запити до фінансових компаній. Але це не є 100% доказом", – пояснила Лобайчук.

Куди в Україні можна поскаржитися на дії колекторів

Національна поліція

Нацбанк

Якщо це фінансова компанія, то на сайті НБУ можна знайти її назву та всю інформацію про неї у розділі "Захист прав споживачів".

Також можна звернутись на гарячу лінію НБУ, оператор якої усно може допомогти зареєструвати звернення. Також можна написати на електронну адресу НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колектори не мають права дзвонити чи погрожувати з приводу прострочених кредитів родичам чи сусідам боржника, якщо вони не є поручителями. Якщо вони так роблять, то порушують закон.

Українцям надзвонюють колектори, які представляються співробітниками компанії "Є Гроші", і вимагають заплатити борг за їх колег, які нібито брали кредит і не повернули його.