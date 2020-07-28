Мін'юст продав 4 подарункові сертифікати до СІЗО і похвалився шаленою популярністю послуги

У Мін'юсті заявили, що подарункові сертифікати на користування платними камерами у СІЗО виявилися популярною послугою.

За перші години після її запуску було продано чотири сертифікати, що принесло 28 тисяч гривень. Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Сніданку з 1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, головна причина для запровадження такої послуги – державі потрібні гроші, щоб ремонтувати та утримувати ізолятори.

"Ми прибрали необхідність вказувати точні дати перебування у слідчому ізоляторі, а онлайн-оплата і так вже існувала. Плюс до вас на пошту надходить документ – подарунковий сертифікат, оформлений з фотографією платних камер у СІЗО. Щоб запустити це, ми нічого не витратили. Послуга вже популярна. Чотири сертифікати було придбано у перші години запуску послуги. Отримали 28 тисяч гривень", – сказав Малюська.

Він уточнив, що два найдорожчі сертифікати були придбані по 12 тисяч гривень. Стільки коштує місяць перебування у СІЗО Києва. "Статусний подарунок вийшов для когось", – пожартував міністр.

Він додав, що просто можливості придбати сертифікат, щоб "відпочити" в ізоляторі, нема. Якщо послугою не скористались, сертифікат перестає діяти, а кошти, які було за нього сплачено, витратять на ремонт камер.

Скільки коштують сертифікати

Вартість платних камер СІЗО залежить від регіону та строку перебування у них. Так, найдешевша доба у СІЗО Чернівців – 346 грн, найдорожча у Києві – 2000 грн. Відповідно, перебування протягом місяця коштуватиме відповідно 2508 грн і 12000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня стало відомо, що Мін'юст запровадив нову послугу – придбання подарункових сертифікатів на користування платними камерами в українських СІЗО.

У Кропивницькому в СІЗО провели перевірку, за результатами якої зафіксували численні порушення прав ув'язнених.