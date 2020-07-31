Як отримати гроші замість "пакета малюка": українцям дали інструкцію

У Міністерстві соціальної політики пояснили, як отримати грошову компенсацію розміром 5000 гривень замість "пакунка малюка".

Інформацію про це опублікували на сторінці міністерства у Facebook.

Які кроки потрібно зробити для отримання грошей:

Звернутися до Приватбанку. Укласти договір з Приватбанком про відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання та отримати соціальну картку. Звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання/перебування із спеціальною заявою та пакетом документів протягом 12 місяців від дня народження дитини.

Документи, які треба подати:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

копія рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

довідка з пологового будинку про неотримання "пакунка малюка" (у разі народження дитини в пологовому будинку у 2020 році).

Заява та документ можуть бути подані в електронному вигляді.

Витрачати кошти компенсації можна протягом року, але у визначених закладах торгівлі або через інтернет для придбання визначених речей: дитячих товарів і товарів для породіллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів замість видавання "пакунків малюка" запровадив одноразову виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого.