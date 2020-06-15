В Україні прожитковий мінімум потрібно підвищити вдвічі – Мінсоц

Реальний прожитковий мінімум (ПМ) в Україні на сьогодні становить 4,2-4,3 тис. грн. Тоді як у бюджеті він закладений на рівні 2027 грн.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За її словами, перегляд підходів до розрахунку ПМ – це вимога часу.

"Ми повинні, нарешті, сказати людям, яким є реальний прожитковий мінімум. Тому що сьогодні це фактично рівень виживання, а не проживання. Іноді дивуєшся, коли дивишся, який набір продуктів і товарів туди входить, і як це можна прив'язати до вимірювання гідного життя людини. Тому, перш за все, потрібно змінити підходи і сферу його застосування", – сказала Лазебна.

Міністерка зазначила, що зараз в Україні до розміру ПМ у 40 законах прив'язані виплати, штрафи і надбавки. А через штучно низький його розмір влада не може ефективно управляти соціальними стандартами.

За її словами, у Раді зараз працюють над тим, щоб змінити формулу розрахунку мінімуму. У Мінсоцполітики вважають, що за основу повинні братися показники Мінохорони здоров'я, про те, скільки потрібно людині споживати різних продуктів харчування.

Лазебна підкреслила, що реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4,2-4,3 тис. грн. Відповідаючи на питання, чи буде в бюджеті 2021 року року він зафіксований на такому рівні, міністерка заявила, що так повинно бути, "але ми повинні визначитися, як ми будемо досягати цього стандарту. Але, головне, чесно показати реальний прожитковий і не вводити в оману людей".

Який прожитковий мінімум в Україні

Відповідно до держбюджету на 2020 рік, прожитковий мінімум в Україні в розрахунку на місяць на людину з 1 січня 2020 року складає 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.

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