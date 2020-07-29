У міністерки соцполітики України у червні з зарплати вирахували 20 тисяч гривень

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна у червні отримала 47,2 тис. гривень зарплати, при цьому з її доходу вирахували понад 20 тисяч.

Зарплата її заступників – від 16,5 тис. До 47,2 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 47,2 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики "Українським новинам".

Сума коштів, нарахована Лазебній у червні, склала 47 230 гривень. Її посадовий оклад склав 56 100 гривень, а доплата за державну таємницю – 11 220 гривень.

Однак згідно обмеження за розміром зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було вирахувано 20 090 гривень.

Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, склала 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Котика склала 47 230 гривень, заступників Бориса Лебедцова – 47 230 гривень, Віталія Музиченка – 47 230 гривень, Тетяни Сальникової (звільнена наказом від 17 червня, працювала до 24 червня) – 40 145 гривень, Валерія Бушкова (призначений 17 червня) – 16 530 гривень, держсекретаря Сергія Суярка – 47 230 гривень.

Зарплата Лазебної і її заступників "Українські новини"

Зарплата Лазебної і її заступників "Українські новини"

Зарплата Лазебної і її заступників "Українські новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, заробітна плата спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в червні 2020 року склала 47230 гривень. А ще йому дали трохи більше 42 тисяч на покриття "депутатських" витрат за травень.

"Укрзалізниця" з березня 2020 року перестала платити зарплату членам наглядової ради.