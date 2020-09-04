Робітники отримували більше за директорів: у кого в СРСР були найвищі зарплати

У кого в СРСР були найвищі зарплати.

У радянські роки порядок нарахування зарплат сильно відрізнявся від сьогоднішніх правил. Планова економіка дозволяла робітнику на заводі отримувати більше, ніж інженер або навіть директор підприємства.

Історики порівняли зарплати сучасних і радянських робітників і назвали найбільш високооплачувані професії в СРСР, йдеться в публікації "PToday".

Правлячий клас

Заробітні плати правлячої еліти в радянські роки були не сильно високими, на відміну від сьогоднішнього часу. Залежно від посади в партійній номенклатурі середній дохід чиновника становив від 200 до 1200 рублів. Максимальна зарплата була у членів Політичного бюро СРСР.

Шкідливі і небезпечні професії

Високий дохід в СРСР був у представників професії з ризиком для здоров'я і життя. Наприклад, середня заробітна плата радянських шахтарів сягала 1000 рублів на місяць. З огляду на специфіку даної професії і постійні переробки, реальний розмір зарплати був куди вище.

Зарплати шахтарів в СРСР. ptoday.ru

Спорт

Рівень доходу радянських спортсменів неможливо порівнювати з розмірами зарплат сучасних футболістів або хокеїстів. Наприклад, середній дохід гравця в ФК "Динамо Київ" досягав 250 рублів. Також за хороші результати спортсмени отримували додаткові бонуси – доплати до 100 рублів за перемогу в міжнародних змаганнях. Життя радянського спортсмена точно не було бідним, але і заможним його назвати не можна.

Робітничі професії

На відміну від сьогоднішнього часу в радянські роки професії слюсаря, електрика або токаря були одні з престижних на ринку праці. Головна причина – це високий рівень заробітної плати. Незважаючи на важку працю, представники таких професій отримували гідний дохід, який іноді був вище, ніж у директора підприємства, – до 1000 рублів на місяць.

Зарплати на заводах в СРСР. ptoday.ru

Космонавти

В СРСР заробітна плата космонавта за перебування на орбіті складала 5000 рублів. Також за кожен політ в космос вони отримували машину, а витрати на паливо довічно оплачувала держава.

Найбільш високооплачувані професії

Високий рівень доходу в радянські роки був у представників "блатних професій". До них належали:

товарознавці в магазинах;

співробітники готельного комплексу;

капітани морських суден;

моряки;

нафтовики;

робітники лісової промисловості;

стоматологи;

працівники Крайньої Півночі.

дипломати.

Зарплати продавців в СРСР. ptoday.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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