Робітники отримували більше за директорів: у кого в СРСР були найвищі зарплати

У кого в СРСР були найвищі зарплати.
У радянські роки порядок нарахування зарплат сильно відрізнявся від сьогоднішніх правил. Планова економіка дозволяла робітнику на заводі отримувати більше, ніж інженер або навіть директор підприємства.
Історики порівняли зарплати сучасних і радянських робітників і назвали найбільш високооплачувані професії в СРСР, йдеться в публікації "PToday".
Заробітні плати правлячої еліти в радянські роки були не сильно високими, на відміну від сьогоднішнього часу. Залежно від посади в партійній номенклатурі середній дохід чиновника становив від 200 до 1200 рублів. Максимальна зарплата була у членів Політичного бюро СРСР.
Високий дохід в СРСР був у представників професії з ризиком для здоров'я і життя. Наприклад, середня заробітна плата радянських шахтарів сягала 1000 рублів на місяць. З огляду на специфіку даної професії і постійні переробки, реальний розмір зарплати був куди вище.
Зарплати шахтарів в СРСР. ptoday.ru
Рівень доходу радянських спортсменів неможливо порівнювати з розмірами зарплат сучасних футболістів або хокеїстів. Наприклад, середній дохід гравця в ФК "Динамо Київ" досягав 250 рублів. Також за хороші результати спортсмени отримували додаткові бонуси – доплати до 100 рублів за перемогу в міжнародних змаганнях. Життя радянського спортсмена точно не було бідним, але і заможним його назвати не можна.
На відміну від сьогоднішнього часу в радянські роки професії слюсаря, електрика або токаря були одні з престижних на ринку праці. Головна причина – це високий рівень заробітної плати. Незважаючи на важку працю, представники таких професій отримували гідний дохід, який іноді був вище, ніж у директора підприємства, – до 1000 рублів на місяць.
Зарплати на заводах в СРСР. ptoday.ru
В СРСР заробітна плата космонавта за перебування на орбіті складала 5000 рублів. Також за кожен політ в космос вони отримували машину, а витрати на паливо довічно оплачувала держава.
Високий рівень доходу в радянські роки був у представників "блатних професій". До них належали:
товарознавці в магазинах;
співробітники готельного комплексу;
капітани морських суден;
моряки;
нафтовики;
робітники лісової промисловості;
стоматологи;
працівники Крайньої Півночі.
дипломати.
Зарплати продавців в СРСР. ptoday.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Щоправда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає очевидно, що, крім найпростіших продуктів, грошей мало на що вистачало.
Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передову науку", у звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою та шукати порад, як із "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.
Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".
Розповіді про небувалу технологічність і надійність радянської побутової техніки здебільшого виявляються міфами. Переважно найкращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.
Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів із фільмів, дивом пропущені цензурою, дощенту розбивають це твердження.
Цукерки хорошої якості в СРСР були таким же дефіцитом, як і будь-які інші нормальні продукти. Дітям їх давали по 1-2 штуки, а замість солодощів усі гризли солодкі брикети з киселю-концентрату.
"Ковбаса за 2,20" – один із символів, за яким тужать "фанати совка" і з якого сміються противники ладу. Тоді це був продукт далеко не щоденного споживання, а через дефіцит м'яса практично всю продукцію м'ясокомбінатів з України вивозили в Москву.
У тому, що знаменита радянська "варена ковбаса за 2,20" на 99% складалася з найкращого м'яса, можуть бути впевнені лише ті, хто або не читав радянських ГОСТів, або розгортав їх тільки на першій сторінці.
Дешевизна продуктів харчування в СРСР насправді перебільшена. На середню зарплату працююча людина в сучасній Україні може купити майже на третину більше їжі, ніж житель Союзу в 1985 році.
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