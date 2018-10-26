У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму

У мережі були опубліковані актуальні ціни на продукти харчування в окупованій Росією Феодосії.

Відповідні фото опубліковані в Twitter на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим. Відзначимо, що свіжий курс валют становить 2,32 рубля за 1 гривню.

Так, ціни на сосиски і сардельки становлять від 126 до 158 рублів, на 800 г гречки - 30, на 700 г манки - 37, а на 400 г макаронів - 40 рублів.

За десяток яєць доведеться заплатити 64 рублі, за 0,9 л молока - 54, а за 1 кг цукру - 45. Соняшникова олія коштує близько 90-94 рублів.

Феодосія

ціни

Якщо цікаво pic.twitter.com/m0hF6KI0h5 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р

якщо цікаво

Феодосія, ціни pic.twitter.com/v6gLuT6Uz8 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти пробили нову позначку. При цьому за рік популярні продукти подорожчали не менше ніж на 20%.