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У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму

2.7тЧитати матеріал російською

У мережі були опубліковані актуальні ціни на продукти харчування в окупованій Росією Феодосії.

Відповідні фото опубліковані в Twitter на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим. Відзначимо, що свіжий курс валют становить 2,32 рубля за 1 гривню.

Так, ціни на сосиски і сардельки становлять від 126 до 158 рублів, на 800 г гречки - 30, на 700 г манки - 37, а на 400 г макаронів - 40 рублів.

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За десяток яєць доведеться заплатити 64 рублі, за 0,9 л молока - 54, а за 1 кг цукру - 45. Соняшникова олія коштує близько 90-94 рублів.

У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму
У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму
У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму
У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму
У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму
У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму
У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму
У мережі опублікували свіжі ціни в окупованому Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти пробили нову позначку. При цьому за рік популярні продукти подорожчали не менше ніж на 20%.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Поклонова Наталья
Поклонова Наталья
Хватит нас уже пугать русскими ценами! В Украине все так же дорого. Не актуально, автор! А коммуналка у них насколько дешевле? А давайте сравним, а?
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
А это дорого или дёшево? Свидомые огорчаются или радуются? В Крыму голод?
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