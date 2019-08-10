Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

"У Магадані дешевше!" У Криму жорстко поставили на місце "понаїхалих"

8.3т Читати матеріал російською

Мешканці Криму в соцмережах жорстко ставлять на місце росіян, охочих приїхати на окупований півострів в пошуках дешевого і легкого життя.

Про це в Twitter розповіла блогер RoksolanaToday & Крим25%. "Севастополь. Вас тут не чекають", – прокоментувала вона запис в співтоваристві "підслухати Севастополь", де у місцевих мешканців цікавилися, в якому районі, в разі переїзду, дешевше комунальні послуги.

"На Сапун-горі можна грубку дровами топити", – пише у відповідь Сергій Кримов.

"Не поягнуть, дрова нині дорогі", – відповідає йому Андрій Андрєєв.

Новини
"Свободи немає, нічого не можна": в Криму різко поскаржилися на Путіна

Цей запис в Twitter прокоментував інший популярний блогер КРИМський бандерівець. Він підтверджує, що "лаптів" з Росії в Криму не чекають.

"Там скрінити – не перескрінити: "Їдьте на йух, Сибір, Колима, а у нас, п*дорасів вже і без вас наприїхало", "В Магадані дешевше, переїжджайте туди! Про Крим забудьте! Ви за*-б*ли!!!"- і таке практично всі", – відповідає КРИМський бандерівець.

Новини
У розпал сезону: в Криму влаштували підлість для туристів

У Криму посилають "понаїхали"

У Криму посилають "понаїхали"

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканці анексованого Криму посміялися з російських компаній, які в описі своїх послуг сором'язливо визнають, що півострів їм не належить.

Також мешканці Криму скаржаться на проблеми з іноземними та навіть російськими компаніями. Прописка на півострові стала для них "чорною міткою".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
6
14
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крым Андрей
Крым Андрей
Жители самой нищей страны Европы продолжают рассказывать, как плохо живётся крымчанам без их помойки.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махов Макс
Махов Макс
Осталось аленей завезти в Крым и будет Магадан. Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Махов Макс, xoxлоцефал, алени в 2013 Крым проср@ли, свалили в Укросвинарню и больше в Крыму им делать нех. Бггггааааа
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
РУССКИМ СВИНЬЯМ ВЕЗДЕ НЕ РАДЫ.... ИЗГОИ МИРА!!! СКОРО БУДУТ КАК ЖИДЫ ПАРХАТЫЕ... БЕЙ РУСНЮ - СПАСАЙ МИР!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...