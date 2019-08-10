"У Магадані дешевше!" У Криму жорстко поставили на місце "понаїхалих"

Мешканці Криму в соцмережах жорстко ставлять на місце росіян, охочих приїхати на окупований півострів в пошуках дешевого і легкого життя.

Про це в Twitter розповіла блогер RoksolanaToday & Крим25%. "Севастополь. Вас тут не чекають", – прокоментувала вона запис в співтоваристві "підслухати Севастополь", де у місцевих мешканців цікавилися, в якому районі, в разі переїзду, дешевше комунальні послуги.

"На Сапун-горі можна грубку дровами топити", – пише у відповідь Сергій Кримов.

"Не поягнуть, дрова нині дорогі", – відповідає йому Андрій Андрєєв.

Цей запис в Twitter прокоментував інший популярний блогер КРИМський бандерівець. Він підтверджує, що "лаптів" з Росії в Криму не чекають.

"Там скрінити – не перескрінити: "Їдьте на йух, Сибір, Колима, а у нас, п*дорасів вже і без вас наприїхало", "В Магадані дешевше, переїжджайте туди! Про Крим забудьте! Ви за*-б*ли!!!"- і таке практично всі", – відповідає КРИМський бандерівець.

Там скринить - не перескринить: “Ехайте на йух, Сибирь, Колыма, а у нас, п*дорасов уже и без вас наприезжало”, “В Магадане дешевле, переезжайте туда ! О Крыме забудьте! Вы зае-ба-ли!!!” - и такое практически всё https://t.co/Yj2WKHPFCC — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 серпня 2019 р.

У Криму посилають "понаїхали" Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканці анексованого Криму посміялися з російських компаній, які в описі своїх послуг сором'язливо визнають, що півострів їм не належить.

Також мешканці Криму скаржаться на проблеми з іноземними та навіть російськими компаніями. Прописка на півострові стала для них "чорною міткою".

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