Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Скандал навколо королеви Великобританії: знайдена нерухомість в Москві

1.7т Читати матеріал російською

Королева Великобританії Єлизавета II володіє елітною нерухомістю в центрі Москви.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza. За його даними, главі Великобританії належать чотири квартири в будинку №10 на 1-му Обиденском провулку.

Видання пише, що це так звана "золота миля" - тут розташовується саме елітне житло в Москві. З вікон квартир видно храм Христа Спасителя, Кремль і Москву-ріку. У цьому провулку - житло у мільярдера Олега Дерипаски.

Baza повідомляє, що в будинку №10 всього 12 квартир, і власник чотирьох вказаний як: "Її Величність королева, що править у Канаді".

"Як пояснили в посольстві Канади, оскільки Єлизавета II є главою їхньої держави, нерухомість записана на неї", - сказано в матеріалі.

Документи з інформацією про королеву

Документи з інформацією про королеву

Baza

За даними видання, московські квартири королеви досить просторі - 184, 187, 148 і 320 кв. м. Вони розташовані на першому, другому і четвертому поверхах. Їх загальна площа - 839 кв. м, а загальна кадастрова вартість - 540 млн рублів. Ринкова вартість ненабагато дорожче. Як йдеться на сайті одного з ріелторських агентств, ціна одного квадратного метра в цьому будинку - 700 тис рублів. Виходить, чотири квартири королеви коштують загалом 587 млн рублів.

Будинок з квартирами королеви

Будинок з квартирами королеви

Baza

"Сама Єлизавета ніколи там не була, а живуть в елітних квартирах, швидше за все, співробітники посольства. Будинок під цілодобовою охороною з пропускним режимом", - уточнює видання.

Новини
Королева Єлизавета II "піарить" сільську раду під Дніпром

Єлизавета II

Єлизавета II

Як повідомляв OBOZREVATEL, Королеву Великобританії Єлизавету II запідозрили в образі нового прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Все через те, що глава держави не стала знімати з ліктя сумку під час рукостискання.

Раніше королева проігнорувала хрещення свого правнука, сина Меган Маркл і принца Гаррі Арчі Гаррісона.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Єлизавета II
Місце
Росія
Теги
квартира нерухомість
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А в чём скандал?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Куцырь Дмитрий, что не в Куиве ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel