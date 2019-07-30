Скандал навколо королеви Великобританії: знайдена нерухомість в Москві

Королева Великобританії Єлизавета II володіє елітною нерухомістю в центрі Москви.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza. За його даними, главі Великобританії належать чотири квартири в будинку №10 на 1-му Обиденском провулку.

Видання пише, що це так звана "золота миля" - тут розташовується саме елітне житло в Москві. З вікон квартир видно храм Христа Спасителя, Кремль і Москву-ріку. У цьому провулку - житло у мільярдера Олега Дерипаски.

Baza повідомляє, що в будинку №10 всього 12 квартир, і власник чотирьох вказаний як: "Її Величність королева, що править у Канаді".

"Як пояснили в посольстві Канади, оскільки Єлизавета II є главою їхньої держави, нерухомість записана на неї", - сказано в матеріалі.

Документи з інформацією про королеву Baza

За даними видання, московські квартири королеви досить просторі - 184, 187, 148 і 320 кв. м. Вони розташовані на першому, другому і четвертому поверхах. Їх загальна площа - 839 кв. м, а загальна кадастрова вартість - 540 млн рублів. Ринкова вартість ненабагато дорожче. Як йдеться на сайті одного з ріелторських агентств, ціна одного квадратного метра в цьому будинку - 700 тис рублів. Виходить, чотири квартири королеви коштують загалом 587 млн рублів.

Будинок з квартирами королеви Baza

"Сама Єлизавета ніколи там не була, а живуть в елітних квартирах, швидше за все, співробітники посольства. Будинок під цілодобовою охороною з пропускним режимом", - уточнює видання.

Єлизавета II

Як повідомляв OBOZREVATEL, Королеву Великобританії Єлизавету II запідозрили в образі нового прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Все через те, що глава держави не стала знімати з ліктя сумку під час рукостискання.

Раніше королева проігнорувала хрещення свого правнука, сина Меган Маркл і принца Гаррі Арчі Гаррісона.

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