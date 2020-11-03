У кого заберуть субсидії в Україні: перевірятимуть по-новому, а серед пільговиків є багатії

Українці, які оформляють субсидії, вже через кілька місяців проходитимуть верифікацію Мінфіну ще до того, як отримали перші гроші. Незважаючи на всі перевірки, серед "бідних сімей", які отримують гроші на комуналку з бюджету: власники елітної нерухомості, українці з великими зарплатами в конвертах.

Про те, чому чинну систему потрібно міняти і як перевірятимуть – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Із 2021-го, як розповіли в Міністерстві соціальної політики, українців, які подадуть заяву на субсидії, ще до призначення виплати перевірятиме Мінфін. Зараз така верифікація проходить уже постфактум, після того, як сім'я вже почала отримувати гроші.

Перевірки, звичайно, є, але займається цим Мінсоцполітики, хоча як спеціальний відділ верифікації, у якого є доступ в усі необхідні бази і реєстри, знаходиться в Мінфіні.

"Зараз уже після того, як призначено субсидію, Міністерство фінансів, відповідальне в державі за проведення верифікації, проводить перевірку через всі існуючі бази даних. Із початку наступного року процедура змінюється. Паралельно з органами соціального захисту населення буде здійснюватися перевірка з іншими реєстрами через Міністерство фінансів", – заявив в ефірі одного з телеканалів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі Мінсоцполітики, Міністерство фінансів усього лише надсилає свої рекомендації. Отриману інформацію ще раз перевіряють і тільки після цього можуть ухвалити рішення, що робити.

"У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього можуть ухвалити рішення", – пояснюють у Мінсоцполітиці. До речі, така система перевірки відповідає новим, прописаним у законі "Про верифікацію" правилам.

Три етапи перевірки:

перед призначенням виплати;

під час отримання виплати;

протягом трьох років після скасування виплати.

До речі, як уже писав OBOZREVATEL, якщо знайдуть помилку після призначення виплати, чиновники попросять повернути субсидію добровільно, або заберуть гроші через суд. Це передбачено постановою Кабміну.

Щорічно на субсидії з державного бюджету витрачають десятки мільярдів гривень. Це гроші кожного платника податків. Їх збирають з усіх, щоб потім допомогти тим, хто сам не може оплатити комуналку.

Через відсутність ефективного моніторингу доходів до "бідних сімей" потрапляють і багаті, і бідні сім'ї. Наприклад, в одній із найдорожчих багатоповерхівок Києва на вулиці Хрещатик, 25 (будинок "із зіркою") субсидію оформили 13 сімей. З огляду на реєстр, одна з них у минулому опалювальному сезоні отримала з бюджету понад 13 тисяч гривень.

Квартира "у будинку із зіркою" коштує приблизно 8-10 млн грн (залежно від метражу і стану). Для абсолютної більшості жити в такій квартирі – велика розкіш. Система нарахувань субсидій розрахована у такий спосіб, що вартість житла не має значення – призначать виплату чи ні. Так, маючи величезні заощадження, проживаючи в найдорожчому будинку столиці, все одно можна отримувати тисячі гривень від держави для оплати комуналки.

Одержувачі субсидій є і в елітних новобудовах, де кожен квадратний метр коштує не менш ніж півтори тисячі доларів. Нещодавно у власників такого житла були мільйони на покупку нерухомості, а зараз вони просять у держави гроші на комуналку.

Наприклад, у ЖК "Бульвар фонтанів" у Києві квартири коштують від 125 тисяч доларів. Будинок здали всього кілька років тому, але в ньому вже є дві сім'ї із субсидіями. Тобто ще недавно мешканці знайшли мільйони гривень, а тепер же не можуть витратити кілька тисяч гривень, щоб самостійно заплатити за комуналку.

Практично ніде в Європі немає ситуації, коли людина з майном вважається бідною: якщо у тебе є своя квартира, але немає грошей на її утримання, ти можеш її продати, отримати гроші, винаймати квартиру й оплачувати комуналку, розповідає OBOZREVATEL координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко.

Експертка при цьому визнає: в українських реаліях відразу впровадити європейську практику не можна: багато сімей приватизували житло безкоштовно, тому наявність нерухомості не відображає їхній матеріальний стан. "Але в будь-якому разі потрібно рухатися до того, щоб оцінювати і вартість майна у разі призначення субсидій", – розповідає Бойко.

Поки технічної можливості оцінити все житло в Україні немає, проте з часом, оновивши кадастровий реєстр, можна отримати інструмент, зокрема, і для перевірки пільговиків.

Крім недосконалих критеріїв оцінки субсідіантів, є й інша проблема – українці приховують свої реальні доходи, отримують достатньо, але все одно звертаються за виплатою від держави. Майже в кожному місті можна знайти пропозиції орендувати відносно дорогу квартиру з уже оформленою субсидією. При цьому згідно із законом оформити її може тільки той, хто проживає (тобто квартирант). Власники житла не просто приховують дохід від оренди, а й оформляють пільги, щоб створити конкурентну перевагу для своєї пропозиції на ринку.

Відсутність культури сплати податків призводить до того, що бюджет недоотримує мільярди доларів, а ті гроші, які все-таки вдалося зібрати, розподіляють неефективно: допомогу отримують не тільки ті, хто потребує її.