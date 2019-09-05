У кого заберуть пенсії і субсидії: в команді Зеленського підготували тотальну перевірку

В Україні готують тотальну перевірку всіх, хто отримує будь-яку допомогу від держави: починаючи від пенсій і закінчуючи стипендіями. Під перевірку потраплять мільйони сімей. А ті, хто порушив правила, повинні будуть повернути гроші до бюджету.

Відповідний законопроєкт зареєстрував голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Детальніше про те, як перевірятимуть українців – у матеріалі OBOZREVATEL.

Що пропонують?

П'ять основних нововведень:

чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує допомогу від держави;

перевірка відбуватиметься в три етапи; останній може тривати ще три роки після того, як виплату скасували;

до єдиної бази потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави; базу постійно наповнюватимуть новою інформацією;

якщо вдасться знайти порушення, ті гроші, які українці отримали незаконно, змусять повернути до бюджету;

чиновники можуть отримати інформацію навіть про залишок коштів на банківському рахунку пільговика.

Кого перевірятимуть?

Під верифікацію (перевірку) потраплять мільйони пенсіонерів, субсидіантів, студентів, матерів-одиначок і так далі.

Інформація про вас потрапить до єдиної системи і ваше матеріальне становище вивчать, якщо ви отримуєте:

пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

Перевірка пенсіонерів

І яка інформація потрапить до реєстру для перевірок?

У спеціальному реєстрі буде зберігатися анкета на кожного. До того ж закон захищає зібрані дані. І якщо хто-небудь її передасть, наприклад, кредитній організації для "оброблення" потенційних клієнтів, або шахраям – за це доведеться нести відповідальність згідно із законом. Подібні реєстри існують у різних органах влади і зараз. Наприклад, уже створили реєстр субсидіантів. Різниця в тому, що в новій платформі будуть дані одразу на всіх, хто бажає отримувати допомогу від держави. Це спростить процедуру перевірки.

Отже, в реєстрі зберігатиметься така інформація про особу:

ПІБ, стать, місце і дата народження;

паспортні дані та ІПН (якщо він є);

де зареєстрована, і де насправді проживає;

дані з різних реєстрів (наявність авто, нерухомості й т. д);

де і скільки банківських рахунків відкрито і скільки коштів на них зберігається.

Як проходитиме перевірка?

Всього закон передбачає три етапи верифікації. Перший буде проводити орган, до якого ви звернетеся за матеріальною виплатою. Наприклад, управління соціального захисту. Вони приймуть заяву, візьмуть всі необхідні для виплати документи, внесуть інформацію до єдиної бази й одразу ж отримають дані з неї.

Другий етап триватиме до тих пір, поки ви отримуєте гроші від держави. Наприклад, якщо зробили покупку на суму від 50 тис. грн (придбали автомобіль), ця інформація потрапить до реєстру і ви позбудетеся права отримувати субсидію.

Третій етап – перевірка тих, хто вже не отримує гроші від держави. Наприклад, ви знайшли роботу і більше не потребуєте виплати з безробіття. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші припинили виплачувати.

Добре. У мене знайшли порушення. Що далі?

Чиновники, котрі знайшли порушення, передають інформацію органу, який проводить виплату. Ті ще раз перевіряють інформацію і ухвалюють рішення про те, чи дійсно гроші платили незаконно.

Тоді порушник зобов'язаний повернути все "зайве" державі. А якщо відмовиться – влада може через суд домогтися повернення незаконної матеріальної допомоги. Служителі Феміди розберуться в ситуації і можуть стягнути гроші.

А якщо ви не згодні з рішенням – також можна звернутися до суду і довести свою правоту.

Подібний законопроєкт розробляв і минулий склад Кабміну. Але на те, щоб його ухвалити, політичної волі не вистачило. Ідея проста: гроші держави – це спільні кошти всіх платників податків і розподілятися вони мають справедливо. Якщо хтось бреше в декларації і заробляє "в конверті", то отримувати допомогу за рахунок того, що, можливо, заробляє менше, але чесно платить податки, він не повинен.

Тепер же законопроєкт, враховуючи абсолютну більшість "Слуги народу" в парламенті, можуть ухвалити. Документ набуде чинності на наступний день після його публікації. А сама база і деякі положення – після створення технічної можливості.

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