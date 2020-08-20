У кого заберуть пенсії і хто залишиться без виплати в 60 років: левова частка українців не виконає нові вимоги

В Україні поступово через підвищення вимог до стажу 45% працюючих у віці 60 років не зможуть вийти на заслужений відпочинок вчасно. Крім того, у деяких виплати можуть зовсім забрати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За що можуть забрати пенсію:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном;

в разі смерті пенсіонера;

в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд.

В Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років. А вже в 2028-м межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.

Є три "двері". Перша – зовсім залишитися без пенсії. Таке майбутнє загрожує тим, хто офіційно не має і 15 років стажу. Друга – вийти на пенсію в 63 роки. Зараз для цього потрібно від 17 до 27 років стажу, а в 2028-м (останній етап підвищення вимоги) – від 25 до 35 років. Детальніше – в інфографіці OBOZREVATEL.

Єдиний спосіб отримати пенсію вчасно – домогтися від роботодавця офіційного оформлення і відмовитися працювати "в тіні". Погоджуючись на зарплату в конверті, ви фактично позбавляєте себе майбутнього. В такому випадку працювати доведеться до самої смерті.е

Дослідник Лідія Ткаченко розповідає: стаж українців, якщо нічого не зміниться найближчим часом, буде знижуватися. Частина нелегального ринку праці все ще вагома. На базарах, дрібних підприємствах і навіть у деяких держструктурах і щодо великих підприємствах можна знайти неоформлених працівників.

З одного боку, це позбавляє можливості хоч якимось чином захистити свої права, а з іншого – позбавляє соціального захисту і майбутньої пенсії.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко додає: тільки економічне зростання в поєднанні зі зростанням зарплат і скорочення тіньової зайнятості може вплинути на ситуацію. "У нас, наприклад, знизили штрафи за порушення трудового законодавства. Як думаєте, це допоможе скоротить рівень тіньової зайнятості? Ні! Повинна бути консолідована політична позиція всіх гілок влади. Ми за чесні відносини і повинні думати про свою старість", – відзначає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.